Кремль объяснил отсутствие обсуждения кредитов для аграриев на совещании

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Стоимость кредитов для аграриев не обсуждалась на недавнем совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным, на котором глава государства раскритиковал министров из-за роста цен на продукты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этот вопрос на совещании не обсуждался», — сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что вопрос стоимости кредитов «постоянно ставится, постоянно поднимается», и не только для аграрного сектора, но и для других участников экономической жизни страны.

«Этими вопросами занимается все-таки макрорегулятор. Есть определенная финансовая реальность, в которой мы живем, существуют определенные программы субсидирования в различных областях, которые достаточно эффективно работают. Но это та реальность, в которой мы живем», — отметил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»). Так он объяснил, почему данный вопрос не затрагивался на совещании.

Миллиардер Олег Дерипаска связал рост цен на продукты с высокими процентами по кредитам для аграриев. «Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — отметил Дерипаска.