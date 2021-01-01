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Экономика ,  
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Кремль объяснил отсутствие обсуждения кредитов для аграриев на совещании

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Стоимость кредитов для аграриев не обсуждалась на недавнем совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным, на котором глава государства раскритиковал министров из-за роста цен на продукты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этот вопрос на совещании не обсуждался», — сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что вопрос стоимости кредитов «постоянно ставится, постоянно поднимается», и не только для аграрного сектора, но и для других участников экономической жизни страны.

«Этими вопросами занимается все-таки макрорегулятор. Есть определенная финансовая реальность, в которой мы живем, существуют определенные программы субсидирования в различных областях, которые достаточно эффективно работают. Но это та реальность, в которой мы живем», — отметил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»). Так он объяснил, почему данный вопрос не затрагивался на совещании.

Дерипаска объяснил рост цен на продукты высокими процентами по кредитам
Экономика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Миллиардер Олег Дерипаска связал рост цен на продукты с высокими процентами по кредитам для аграриев. «Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — отметил Дерипаска.

По его словам, аграрные компании вынуждены кредитоваться не менее чем под 12% годовых. И пока сельскому хозяйству предоставляются деньги «под ростовщические проценты», чуда не произойдет, обратил внимание предприниматель. Цены на продукты не будут настолько расти, если аграрный сектор сможет получать займы под такой же процент, как в США или Европе.

9 декабря Путин на совещании обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания — сахар, макароны, муку, подсолнечное масло и хлеб, который «пандемией не объяснишь». «Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» — сказал российский лидер. Он предположил, что подорожание продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности. Президент дал неделю на принятие мер по прекращению роста цен.

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Дмитрий Песков аграрный сектор кредиты рост цен на продукты Олег Дерипаска
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