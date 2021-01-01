Путин не увидел связи между ростом цен на продукты и пандемией

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.

«Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» — сказал президент.

По словам главы государства, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. «Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — сказал Путин.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в ноябре вышла за пределы таргета ЦБ и ускорилась до 4,42%. По данным ведомства,

продовольственная инфляция ускорилась в ноябре до 5,76% в годовом выражении, в то время как индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию достиг 12,39%. Наибольший рост был замечен на отдельные виды плодоовощной продукции (в частности, произошло сезонное повышение цен на огурцы и помидоры), товары длительного хранения (крупы, сахар, подсолнечное масло), на яйца, хлебную продукцию, рыбу и лекарства.