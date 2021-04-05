Боррель выразил обеспокоенность «военной активностью» России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность «российской военной активностью» вокруг Украины. Об этом он написал в Twitter.

«Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины», — отметил Боррель.

Он добавил, что будет обсуждать этот вопрос на совещании министров иностранных дел Евросоюза.

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