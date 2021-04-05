Замглавы МИДа усомнился в надежности доллара из-за политики США

Снижение предсказуемости политики США и введение Вашингтоном «необоснованных ограничительных мер» ставят под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Панкин.

По его мнению, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стала объективной реакцией на геополитическую реальность.

«Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов», — сказал Панкин.

Он добавил, что сейчас все большую актуальность приобретает расширение использования национальных валют в торговых операциях с другими государствами.