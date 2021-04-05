Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита машин в автосалонах

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Ситуации с дефицитом автомобилей в российских дилерских центрах не фиксируется, речь идет о повышенном спросе на определенные модели. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит, неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей», — рассказал Мантуров.

Он добавил, что дилеры, ответственные за реализацию той или иной продукции, должны прогнозировать интересы покупателей заранее. «Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах», — пояснил глава Минпромторга.

По его мнению, ситуация с дефицитом отдельных марок автомобилей является абсолютно штатной, а показатель роста потребления — это хороший признак восстановления экономики страны.