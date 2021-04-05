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Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита машин в автосалонах

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ситуации с дефицитом автомобилей в российских дилерских центрах не фиксируется, речь идет о повышенном спросе на определенные модели. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит, неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей», — рассказал Мантуров.

Он добавил, что дилеры, ответственные за реализацию той или иной продукции, должны прогнозировать интересы покупателей заранее. «Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах», — пояснил глава Минпромторга.

По его мнению, ситуация с дефицитом отдельных марок автомобилей является абсолютно штатной, а показатель роста потребления — это хороший признак восстановления экономики страны.

Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее источники «Коммерсанта» среди дилеров автоцентров сообщили о снижении доступности легковых автомобилей, в частности машин марок Toyota, BMW и Mercedes-Benz в автосалонах. Опрошенные «Коммерсантом» региональные дилеры также сообщили о проблемах по всем брендам. В частности, о нехватке сообщили в пермском «Сатурн-Р» (Subaru, Kia, Audi, Nissan и другие) и в петербургском «Аларм-Моторс». В целом, как отмечала газета со ссылкой на статистику по основным игрокам авторынка, на чью долю приходилось более 70% всех продаж, рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в марте упал примерно на 6%.

Одна из причин дефицита в том, что производители не успевают отгружать нужное дилерам число автомобилей, в том числе из-за дефицита на рынке микросхем. Ранее российские производители автомобилей сообщили изданию, что столкнулись с нехваткой микросхем, вызванной тем, что в прошлом году на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства.

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В апреле прошлого года эксперты компании Boston Consulting Group прогнозировали падение продаж автомобилей в России на 50%. Эксперты отмечали, что отрасль в целом находится под жестоким влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции и экономии россиян на покупках автомобилей.

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