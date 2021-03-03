Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем

Дефицит коснулся микросхем, которые необходимы для систем ЭРА-ГЛОНАСС и тахографов. На фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства, полагают производители

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Российские производители электроники для автомобилей вслед за мировыми столкнулись с нехваткой чипов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и автопроизводителей. Как пояснил глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев, речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

Производители испытывают «высочайший дефицит компонентов» для автопрома, заявил изданию гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик. Нехватка чипов во всем мире возникла из-за того, что весной прошлого года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства, предположил он.

Производство микросхем занимает от полугода и более, цикл включает в себя две части: выращивание кремниевых кристаллов и их установку в корпус, пояснил Горелик. «Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», — заявил он. На нехватку чипов пожаловался и другой крупный российский производитель электроники, пишет «Коммерсантъ», не указывая его.

В НП «ГЛОНАСС» сообщили изданию, что сейчас идут «трудные переговоры» между автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок. По его данным, трудности начались в ноябре прошлого года, сроки поставок увеличились с трех-четырех до девяти месяцев, «на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». На российским рынке машины без ЭРА-ГЛОНАСС продать нельзя.