Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Глава Забайкальского края не смог записаться на прививку от COVID-19 Политика, 11:26 Без границ: как выручить $1,2 млн на амбициях родителей в эпоху локдауна Pro, 11:23 «Роснефть» подала иски к Bloomberg и двум российским СМИ Технологии и медиа, 11:22 В России второй день подряд выявили 10,5 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 11:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 марта Общество, 11:19 Российского вратаря признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 11:15 Минцифры ответило на сообщения о мошенничестве под видом «Госуслуг» Общество, 11:06 Как элегантно решить проблему подарков на 8 марта. Гид РБК и Крокус Сити Молл, 11:05 В России заблокировали более 16,5 тыс. пиратских ссылок на матчи АПЛ Спорт, 11:00 Население и компании стали лучше платить за мусор Бизнес, 11:00 «Цена квартиры вырастет вдвое»: три истории покупки жилья в доме под снос Недвижимость, 10:59 В Москве уберут почти все предупреждающие о камерах таблички Авто, 10:58 СК начал проверку из-за смерти женщины после нападения собак в Кызыле Общество, 10:48 Агрохолдинг Евтушенкова выбыл из тройки крупнейших землевладельцев России Бизнес, 10:41
Бизнес ,  
0 

Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем

Дефицит коснулся микросхем, которые необходимы для систем ЭРА-ГЛОНАСС и тахографов. На фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства, полагают производители
Фото: Алена Селезнева / ТАСС
Фото: Алена Селезнева / ТАСС

Российские производители электроники для автомобилей вслед за мировыми столкнулись с нехваткой чипов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и автопроизводителей. Как пояснил глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев, речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

Производители испытывают «высочайший дефицит компонентов» для автопрома, заявил изданию гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик. Нехватка чипов во всем мире возникла из-за того, что весной прошлого года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства, предположил он.

Производство микросхем занимает от полугода и более, цикл включает в себя две части: выращивание кремниевых кристаллов и их установку в корпус, пояснил Горелик. «Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», — заявил он. На нехватку чипов пожаловался и другой крупный российский производитель электроники, пишет «Коммерсантъ», не указывая его.

В НП «ГЛОНАСС» сообщили изданию, что сейчас идут «трудные переговоры» между автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок. По его данным, трудности начались в ноябре прошлого года, сроки поставок увеличились с трех-четырех до девяти месяцев, «на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». На российским рынке машины без ЭРА-ГЛОНАСС продать нельзя.

Автокомпании массово сокращают производство из-за нехватки микросхем
Авто
Фото:Xinhua / Ding Ting

В Минпромторге газете заявили, что у российских автопроизводителей нет перебоев с поставками электроники.

В BMW признали, что в конце прошлого года производители почувствовали нехватку полупроводников, но «смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям». В АвтоВАЗе и Daimler следят за ситуацией, в Stellantis заявили об отсутствии рисков, связанных с производством Peugeot, Citroen и Opel. В «Соллерсе» сказали, что проблема не коснулась предприятий группы, но риски дефицита сохраняются из-за общей ситуации на мировом рынке.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Создатель платформы Patreon: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость Как компании разводятся с гендиректорами — шесть кейсов Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий

Запас комплектующих у автоконцернов рассчитан на один-два месяца, заявил «Коммерсанту» Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». Он предположил, что дефицит пока прямо не отразился на заводах в России из-за небольшого объема рынка и того, что глобальные офисы перераспределяют поставки в пользу хорошо продаваемых моделей.

Мировые автопроизводители, в том числе Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota и Nissan, столкнулись с нехваткой микрочипов в начале года. Из-за дефицита компонентов им пришлось отложить производство некоторых моделей.

По оценке IHS Markit, из-за этого в первом квартале 2021 года будет отложено производство 1 млн автомобилей (годовой объем составит около 84,6 млн), писала Financial Times. «Второй квартал будет сложным. Во второй половине года должно быть восстановление. Об этом сейчас думает вся отрасль», — заявил изданию Жак Ашенбройх, исполнительный директор одного из крупнейших мировых поставщиков автомобильных запчастей Valeo.

Автор
Наталия Анисимова
автопроизводители микросхемы чипы автопром дефицит
Материалы по теме
Минпромторг подписал с китайским автопроизводителем контракт на ₽42 млрд
Бизнес
Поставщика микросхем Apple оштрафовали на миллиард евро
Бизнес
Кабмин выделил ₽25 млрд на поддержку российского автопрома
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter