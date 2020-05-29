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Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что в результате проблем, вызванных распространением COVID-19, отрасль оказалась перед угрозой волны банкротств, а также масштабных сокращений персонала
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сфера торговли автомобилями в России оказалась в критической ситуации, сложившейся из-за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле, но не получила поддержки от государства. Об этом говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), направленном главе Совета Федерации Валентине Матвиенко (есть у РБК). Документ подписали также руководители многих крупных автодилеров.

«Большинство официальных дилерских предприятий Российской Федерации, несмотря на существенное падение выручки от розничных продаж (в среднем по России более 60% в апреле 2020 года к апрелю 2019 года) оказалось полностью отрезано от всех мер государственной поддержки», — говорится в письме.

Отсутствие помощи со стороны государства в РОАД объясняют тем, что автодилеры по формальному признаку не попали в утвержденный правительством перечень отраслей, сильнее всего пострадавших от ухудшения ситуации в экономике из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В результате они оказались перед угрозой волны банкротств, а также масштабных сокращений персонала, а именно стабильную работу автодилеров в РОАД называют ключевым фактором эффективного запуска автопрома после завершения борьбы с COVID-19.

«Мы уже больше месяца просим решить вопрос с кодами ОКВЭД, чтобы в отношении дилерских центров применялось постановление правительства о поддержке в условиях введения ограничительных мер, но ситуация пока не решается. Основная проблема в Минфине — они ничего не хотят слышать», — пояснил РБК президент РОАД Олег Мосеев.

По словам главы ассоциации, в министерстве выступают против корректировки кодов ОКВЭД, что дало бы возможность включить автодилеров в число компаний, имеющих право на поддержку государства в условиях пандемии COVID-19.

«Минфин выступает против, утверждая, что в авторетейле есть оптовая торговля. Где он у дилеров увидел оптовую торговлю, я, честно говоря, не знаю. Ситуация получается странная. С одной стороны, президент Владимир Путин говорит, помогите розничным сетям. Именно на основании его распоряжения автодилеры попадают в число пострадавших секторов розничной торговли. А чиновники из Минфина при этом делают все, чтобы не помочь отрасли», — заявил Мосеев.

«Мы считаем, что политический вес Валентины Матвиенко в России существенный. Если она обратит внимание на наше письмо, то я думаю, что ее слово будет значимо», — надеется глава РОАД.

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Экономика
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович передал РБК через своего представителя, что считает оправданным добавление крупнейших автомобильных дилеров в число системообразующих предприятий, что позволит им получить в том числе кредиты на финансирование оборотных средств и выплату заработных плат. «Авилон» занимает шестое место по выручке среди российских автодилеров.

По словам Павловича, приостановка деятельности дилерских центров в условиях распространения COVID-19 нанесла отрасли настолько большой урон, что просто снять запрет на их работу недостаточно.

«В апреле количество проданных автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 75%, выработка сервиса — на 85%. С учетом того, что автомобильная отрасль крайне низкомаржинальная, а дилеры используют заемные средства, нас может ждать целая череда банкротств», — предупредил он.

Павлович также напомнил, что большинство реализуемых дилерами автомобилей собирают на территории России, а кроме того, они занимаются обслуживанием автопарка разного рода госучреждений, системообразующих предприятий и ведомств, включая машины скорой помощи, общественный транспорт и автомобили силовых структур.

Автодилеры попросили Мишустина признать отрасль пострадавшей
Бизнес
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В середине мая российские автодилеры написали премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой включить отрасль в число наиболее пострадавших из-за последствий пандемии коронавируса. Обращение подписали представители 25 московских и региональных автодилерских холдингов.

Автодилеры не попали в перечень пострадавших отраслей, а также не вошли в реестр малого и среднего бизнеса, поскольку не подходят по формальным критериям, в том числе по числу сотрудников и размеру торгового оборота, отмечали авторы письма.

Тогда же Минпромторг предложил включить в список пострадавших от COVID-19 отраслей предприятия, ведущие торговлю автотранспортными средствами, легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.

Авторы: Тимофей Дзядко, Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Минфин, Совет Федерации, автодилеры
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