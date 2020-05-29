Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что в результате проблем, вызванных распространением COVID-19, отрасль оказалась перед угрозой волны банкротств, а также масштабных сокращений персонала

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Сфера торговли автомобилями в России оказалась в критической ситуации, сложившейся из-за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле, но не получила поддержки от государства. Об этом говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), направленном главе Совета Федерации Валентине Матвиенко (есть у РБК). Документ подписали также руководители многих крупных автодилеров.

«Большинство официальных дилерских предприятий Российской Федерации, несмотря на существенное падение выручки от розничных продаж (в среднем по России более 60% в апреле 2020 года к апрелю 2019 года) оказалось полностью отрезано от всех мер государственной поддержки», — говорится в письме.

Отсутствие помощи со стороны государства в РОАД объясняют тем, что автодилеры по формальному признаку не попали в утвержденный правительством перечень отраслей, сильнее всего пострадавших от ухудшения ситуации в экономике из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В результате они оказались перед угрозой волны банкротств, а также масштабных сокращений персонала, а именно стабильную работу автодилеров в РОАД называют ключевым фактором эффективного запуска автопрома после завершения борьбы с COVID-19.

«Мы уже больше месяца просим решить вопрос с кодами ОКВЭД, чтобы в отношении дилерских центров применялось постановление правительства о поддержке в условиях введения ограничительных мер, но ситуация пока не решается. Основная проблема в Минфине — они ничего не хотят слышать», — пояснил РБК президент РОАД Олег Мосеев.

По словам главы ассоциации, в министерстве выступают против корректировки кодов ОКВЭД, что дало бы возможность включить автодилеров в число компаний, имеющих право на поддержку государства в условиях пандемии COVID-19.