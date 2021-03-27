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Вильфанд назвал регионы России с аномально теплой погодой до конца марта

В России до конца марта сохранится аномально теплая погода в регионах Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Это нестандартно и удивительно — температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», — отметил он.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптик уточнил, что на юге Сибири и Дальнего Востока температура будет «гораздо выше» нормы. Днем она прогнозируются в районе 4-8 градусов больше нуля. Во Владивостоке температура потеплеет до «двухзначных значений».

По словам Вильфанда, в Москве и других городах ЦФО воздух прогреется выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — на 6-7 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК, что в Москве наступила метеорологическая весна. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что весна запоздала на четыре дня.

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