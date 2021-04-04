В Гидрометцентре спрогнозировали летнюю засуху в нескольких регионах

Регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья может угрожать летняя засуха из-за дефицита влаги в почве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит <...>. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», — сказал синоптик в ответ на вопрос, в каких регионах существует угроза засухи.

По словам Вильфанда, в остальных регионах засуха не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в центральной части России температура в летние месяцы будет превышать климатическую норму на один-два градуса. По его словам, в это время года не ожидается «ни экстремального холода, ни экстремальной жары».