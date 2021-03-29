Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Российский фонд прямых инвестиций / РИА Новости

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию облегченной версии своей вакцины против коронавируса — «Спутник Лайт». Заявка опубликована в разделе «Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации» на сайте реестра лекарственных средств.

Из записи следует, что «Спутник Лайт» — векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции — выпускается в форме раствора для внутримышечного введения, 0,5 мл — одна прививочная доза. В замороженном виде препарат хранится 12 месяцев, в жидком — два месяца.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что в ведомство поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — передает его слова корреспондент РБК.

Заявку на регистрацию разработчики подали в конце февраля.