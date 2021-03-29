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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Российский фонд прямых инвестиций / РИА Новости
Фото: Российский фонд прямых инвестиций / РИА Новости

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию облегченной версии своей вакцины против коронавируса — «Спутник Лайт». Заявка опубликована в разделе «Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации» на сайте реестра лекарственных средств.

Из записи следует, что «Спутник Лайт» — векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции — выпускается в форме раствора для внутримышечного введения, 0,5 мл — одна прививочная доза. В замороженном виде препарат хранится 12 месяцев, в жидком — два месяца.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что в ведомство поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — передает его слова корреспондент РБК.

Заявку на регистрацию разработчики подали в конце февраля.

Мурашко заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»
Общество
Михаил Мурашко

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране может появиться лайт-вакцина против COVID-19. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, говорил, что такая вакцина станет компромиссом между продолжительностью действия препарата и необходимостью сбить пик заболеваемости COVID-19 и смертности.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент российской вакцины против коронавируса «Спутник V», тоже разработанной в Центре им. Гамалеи. По словам Гинцбурга, облегченная вакцина позволит сформировать иммунитет против COVID-19 на три-четыре месяца, а при повторном заражении вирусом даст возможность избежать тяжелой формы заболевания.

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В январе Минздрав разрешил проведение клинических испытаний «Спутника Лайт». Они начались в том же месяце.

В начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении второй фазы испытаний новой однокомпонентной вакцины.

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