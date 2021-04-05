Гинцбург объяснил нежелание ЕС пускать «Спутник V» на свой рынок

Евросоюз не спешит допускать на свой рынок российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», опасаясь, что она сможет составить серьезную конкуренцию препаратам, продвигаемым в Европе. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — сказал Гинцбург.

Вакцину «Спутник V», разработанную в Центре им. Н.Ф. Гамелеи, зарегистрировали в России в августе 2020 года. По состоянию на 5 апреля, препарат одобрен к применению в 59 странах, в том числе в Белоруссии, Казахстане, ОАЭ, Венесуэле, Аргентине, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Черногории, Венгрии, Словакии.

В начале марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Это стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. Официальный представитель EMA в беседе с Reuters рассказал, что решение о возможном одобрении может быть принято в мае.