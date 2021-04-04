Бывшая королева Иордании заявила о «жертвах злой клеветы»

Нур аль-Хусейн (Фото: Olivier Douliery / ТАСС)

Вдова короля Иордании Нур аль-Хусейн написала в Twitter о «злой клевете», сообщение появилось на фоне обвинений, выдвинутых против ее сына, бывшего наследного принца Иордании Хамзы бен Хусейна. Об этом она написала в своем Twitter.

«Молюсь, чтобы правда и справедливость восторжествовали для всех невинных жертв этой злой клеветы. Да благословит их Бог и сохранит их», — написала она.

Окружение бывшего наследника обвиняется в сотрудничестве с «иностранными силами» и в попытке свержения нынешнего короля Иордании Абдаллы II. Как рассказал глава МВД страны, люди из окружения Хамзы связывались с лицами из других государств, в том числе из «так называемой иностранной оппозиции», чтобы использовать их для информационных вбросов и провокаций. Сейчас наследный принц находится под домашним арестом.