США и ОАЭ заявили о полной поддержке короля Иордании

Абдулла II (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США полностью поддерживают официальные власти Иордании и считают короля Абдаллу II своим ключевым партнером. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter после сообщений о задержаниях в королевстве людей, решивших свергнуть короля.

«Мы внимательно следим за сообщениями из Иордании и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла — ключевой партнер Соединенных Штатов, и мы его полностью поддерживаем», — написал он.

Министерство по делам президента ОАЭ также заявило о поддержке всех решений и мер, принятых королем Абдаллой и наследным принцем для поддержания безопасности и стабильности Иордании, передает Reuters.

Саудовская Аравия также выразила поддержку королю Абдалле II. Глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что стабильность и процветание Иордании являются «основой стабильности и процветания всего региона», и поклялся «твердо и прочно» поддерживать ее.

Также свою солидарность с королем Иордании выразили Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Ливан, Ирак, Йемен, Палестина, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лига арабских государств.