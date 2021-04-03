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В Амурской области сообщили о состоянии пациентов горевшего кардиоцентра

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пациенты, эвакуированные 2 апреля из загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске, находятся в стабильном состоянии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минздрава Амурской области.

В пресс-службе уточнили, что 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое — в тяжелом состоянии. Пациент, которого оперировали во время пожара, сейчас находится в сознании и послеоперационный период у него протекает без осложнений.

Кардиоцентр в Благовещенске загорелся 2 апреля. Из здания были эвакуированы 120 человек. Тем не менее, в медучреждении оставались семь медработников и один пациент, которому проводили операцию.

Глава Амурской области поручил наградить медиков за операцию при пожаре
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Ход операции во горящем здании&nbsp;кардиоцентра

После того, как врачи завершили операцию, пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу. В это время пожарные принимали меры, чтобы не допустить проникновения продуктов горения в операционную.

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить пожарных и врачей, продолжавших операцию горящем здании кардиоцентра.
 

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