В Амурской области сообщили о состоянии пациентов горевшего кардиоцентра

Фото: МЧС России

Пациенты, эвакуированные 2 апреля из загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске, находятся в стабильном состоянии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минздрава Амурской области.

В пресс-службе уточнили, что 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое — в тяжелом состоянии. Пациент, которого оперировали во время пожара, сейчас находится в сознании и послеоперационный период у него протекает без осложнений.

Кардиоцентр в Благовещенске загорелся 2 апреля. Из здания были эвакуированы 120 человек. Тем не менее, в медучреждении оставались семь медработников и один пациент, которому проводили операцию.

После того, как врачи завершили операцию, пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу. В это время пожарные принимали меры, чтобы не допустить проникновения продуктов горения в операционную.