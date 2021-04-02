В Благовещенске загорелся кардиоцентр

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

В Благовещенске загорелось здание кардиохирургического центра, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

По данным ведомства, пожар произошел в медучреждении, расположенном на улице Горького. Загорелась кровля здания, пожарные начали эвакуацию персонала центра и пациентов.

К тушению огня привлекли 35 человек личного состава и 11 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели МЧС.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России передает, что в 07:25 мск была объявлена локализация пожара на площади 1,6 тыс. кв. м. Мэр города Олег Имамеев написал в Telegram, что в одной из операционных кардиоцентра врачи продолжили проводить операцию.