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В Благовещенске загорелся кардиоцентр

Фото: ГУ МЧС по Амурской области
Фото: ГУ МЧС по Амурской области

В Благовещенске загорелось здание кардиохирургического центра, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

По данным ведомства, пожар произошел в медучреждении, расположенном на улице Горького. Загорелась кровля здания, пожарные начали эвакуацию персонала центра и пациентов.

К тушению огня привлекли 35 человек личного состава и 11 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели МЧС.

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Фото:АГН «Москва»

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России передает, что в 07:25 мск была объявлена локализация пожара на площади 1,6 тыс. кв. м. Мэр города Олег Имамеев написал в Telegram, что в одной из операционных кардиоцентра врачи продолжили проводить операцию.

В конце марта произошел пожар в пульмонологическом отделении Псковской городской больницы. При этом пострадали два человека. Мужчина 1975 года рождения отравился угарным газом, а также получил ожоги полости рта, верхних дыхательных путей, лица и головы. Мужчина 1947 года рождения получил термические ожоги рук второй степени. В МЧС предположили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Благовещенск Амурская область пожар МЧС
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