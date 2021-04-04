В Совфеде назвали ультиматум Кравчука по Донбассу «несерьезным поступком»

Леонид Кравчук (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Леонида Кравчука специально назначили представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, чтобы развалить переговорный процесс. Об этом заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так сенатор прокомментировал заявление Кравчука, в котором тот потребовал исключить из переговоров по Донбассу представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. В противном случае, заявил Кравчук, Украина может прекратить в них участие.

«Я думаю, что он не может определить состав группы от другой стороны. Думаю, призыв этот останется без внимания», — заявил Джабаров.

Сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявление Кравчука «несерьезным поступком серьезного человека».