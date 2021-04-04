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В Совфеде назвали ультиматум Кравчука по Донбассу «несерьезным поступком»

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Леонида Кравчука специально назначили представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, чтобы развалить переговорный процесс. Об этом заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так сенатор прокомментировал заявление Кравчука, в котором тот потребовал исключить из переговоров по Донбассу представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. В противном случае, заявил Кравчук, Украина может прекратить в них участие.

«Я думаю, что он не может определить состав группы от другой стороны. Думаю, призыв этот останется без внимания», — заявил Джабаров.

Володин предупредил о «самых тяжелых последствиях» для властей Украины
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявление Кравчука «несерьезным поступком серьезного человека».

«Не понимаю, для чего выносить этот вопрос на публичную плоскость. Если есть какие-то вопросы по работе трехсторонней контактной группы — есть посредники в лице ОБСЕ, с ними и надо переговоры вести», — сказал сенатор.

Цеков отметил, что состав участников трехсторонней группы определяется участниками переговоров.

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С началом марта ситуация в Донбассе вновь обострилась, там возобновились столкновения между украинскими военными и войсками непризнанных ЛНР и ДНР. Власти непризнанных республик обвинили в эскалации Киев. Украина в свою очередь обвиняет Россию. Москва настаивает, что не причастна к событиям в Донбассе, и называет конфликт внутриукраинским. 

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