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AirBaltic возобновил рейсы между Ригой и Петербургом

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Всего в апреле запланировано по четыре рейса в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В мае расписание может быть скорректировано.

«Вылет из Риги — в 08:00, прилет в Санкт-Петербург — в 09:10, затем вылет из Санкт-Петербурга — в 10:00, прилет в Ригу — в 11:15», — уточнили расписание в Пулково.

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Фото:Kacper Pempel / Reuters

По данным airBaltic, для транзита через Ригу в страны вне шенгенской зоны шенгенская виза не потребуется. При транзите пассажиры должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за 72 часа.

До 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по неотложным и исключительным причинам — работа, учеба, воссоединение с семьей.

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса в марте 2020 года. С 17 марта прошлого года были запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

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В начале марта 2021 года власти Латвии приняли решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию.

В конце марта польская авиакомпания LOT возобновила перелеты между Санкт-Петербургом и Варшавой. Авиакомпания не выполняла полеты в Пулково с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

AirBaltic Рига Санкт-Петербург авиарейсы
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