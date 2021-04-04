AirBaltic возобновил рейсы между Ригой и Петербургом

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Аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Всего в апреле запланировано по четыре рейса в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В мае расписание может быть скорректировано.

«Вылет из Риги — в 08:00, прилет в Санкт-Петербург — в 09:10, затем вылет из Санкт-Петербурга — в 10:00, прилет в Ригу — в 11:15», — уточнили расписание в Пулково.

По данным airBaltic, для транзита через Ригу в страны вне шенгенской зоны шенгенская виза не потребуется. При транзите пассажиры должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за 72 часа.