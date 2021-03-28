Пандемия коронавируса , 28 мар, 20:29
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Польская авиакомпания LOT возобновит полеты между Петербургом и Варшавой
Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом и Варшавой, сообщает сайт аэропорта Пулково.
Ближайшие рейсы планируются на 28, 29, 31 марта и 1 апреля. Авиакомпания не выполняла полеты в Пулково с марта 2020 года.
В конце февраля польские власти ужесточили требования для приезжающих в страну. Для пересечения границы обязательно потребуется отрицательный тест на коронавирус.
Накануне польские власти ужесточили ранее введенный в стране локдаун. К уже существующим ограничениям в виде закрытия большинства магазинов, фитнес-клубов, бассейнов, горнолыжных склонов, гостиниц и развлекательных учреждений добавились новые: