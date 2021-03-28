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Пандемия коронавируса ,  
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Польская авиакомпания LOT возобновит полеты между Петербургом и Варшавой

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом и Варшавой, сообщает сайт аэропорта Пулково.

Ближайшие рейсы планируются на 28, 29, 31 марта и 1 апреля. Авиакомпания не выполняла полеты в Пулково с марта 2020 года.

В Польше ужесточили локдаун, закрыв парикмахерские и детские сады
Общество
Фото:Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце февраля польские власти ужесточили требования для приезжающих в страну. Для пересечения границы обязательно потребуется отрицательный тест на коронавирус.

Накануне польские власти ужесточили ранее введенный в стране локдаун. К уже существующим ограничениям в виде закрытия большинства магазинов, фитнес-клубов, бассейнов, горнолыжных склонов, гостиниц и развлекательных учреждений добавились новые:

  • закрылись парикмахерские и салоны красоты;
  • закрыты детские сады и ясли, посещать их смогут только дети медиков, военных, работников экстренных служб (например, пожарных) и правоохранительных органов;
  • закрылись мебельные и строительные магазины площадью более 2 тыс. кв. м, которые до этого момента работали;
  • введены новые правила посещения работающих учреждений, таких как продуктовые и книжные магазины, аптеки: теперь на территории торговых точек площадью до 100 кв. м может находиться один человек на 15 кв. м, площадью более 100 кв. м — один человек на 20 кв. м;
  • в религиозных учреждениях также установлен лимит для посетителей: один человек на 20 кв. м.
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