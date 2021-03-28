Польская авиакомпания LOT возобновит полеты между Петербургом и Варшавой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом и Варшавой, сообщает сайт аэропорта Пулково.

Ближайшие рейсы планируются на 28, 29, 31 марта и 1 апреля. Авиакомпания не выполняла полеты в Пулково с марта 2020 года.

В конце февраля польские власти ужесточили требования для приезжающих в страну. Для пересечения границы обязательно потребуется отрицательный тест на коронавирус.

Накануне польские власти ужесточили ранее введенный в стране локдаун. К уже существующим ограничениям в виде закрытия большинства магазинов, фитнес-клубов, бассейнов, горнолыжных склонов, гостиниц и развлекательных учреждений добавились новые: