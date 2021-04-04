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Во Флориде объявили ЧП из-за угрозы разлива токсичной воды

В части американского штата Флорида ввели чрезвычайное положение из-за угрозы прорыва водохранилища Пайни-Пойнт и разлива загрязненной воды. Об этом написал в Twitter губернатор штата Рон Десантис.

«Я объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати, чтобы обеспечить выделение ресурсов для необходимого реагирования и восстановления», — пояснил он.

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Фото:РИА Новости

Губернатор добавил, что лично приедет в округ и обсудит с местными властями сложившуюся ситуацию.

Как передает региональный филиал телеканала ABC, в Пайни-Пойнт был фосфатный рудник. Его забросили в 2001 году, однако после работ остались водохранилища с более чем 3 тыс. куб. м токсичной воды. По данным канала, администрация округа заявила 3 апреля, что за последние сутки ситуация на бывшем руднике ухудшилась. Власти опасаются, что старые конструкции не выдержат, и загрязненная вода выльется в ближайший залив Тампа.

В конце февраля грунтовые воды подтопили в России два рудника «Норникеля», из-за чего они прекратили работу. Стоимость акций компании на Московской бирже резко упала, недополученную «Норникелем» выручку руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил в $2,4 млрд (по текущим ценам). Для полного восстановления добычи, по расчетам компании, потребуется 3-4 месяца.

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