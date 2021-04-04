СК начал проверку после госпитализации учащихся гимназии в Петербурге

В Санкт-Петербурге организована доследственная проверка после того, как трое учеников местной гимназии попали в больницу с гастроэнтеритом. Об этом говорится на сайте регионального управления следственного комитета (СК).

«Проводится доследственная проверка по факту госпитализации 30 марта 2021 года в медицинское учреждение трех учащихся одной из гимназий, расположенной в Василестровском районе с диагнозом гастроэнтерит», — уточняется в сообщении.

В начале марта в двух районах Красноярска отравились 70 школьников возрастом от семи до 14 лет, позднее их число превысило 100. Причиной отравления стали салаты в столовых, пострадавшим диагностировали инфекционное заболевание «псведотуберкулез».

Из-за отравления мэр Красноярска уволил двух чиновников, которые курировали вопросы школьного питания, а Роспотребнадзор закрыл три предприятия, которые поставляли овощи. Заведены уголовные дела о производстве, хранении, перевозке либо сбыте продукции, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и о халатности.