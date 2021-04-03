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У генконсульства России в Одессе радикалы потребовали ареста Медведчука

Активисты украинской партии «Национальный корпус» собрались у здания Генерального консульства России в Одессе и потребовали посадить в тюрьму лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщается в Telegram-канале организатора акции.

На видео, опубликованном на сайте партии, участники акции облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, после чего сожгли.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении депутата Верховной рады Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Помимо них под ограничения попали еще шесть граждан и 19 организаций.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В Службе безопасности Украины (СБУ) пояснили, что санкции связаны с расследованием о поставках угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Россию и на Украину. «Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности ЛНР», — заявили в СБУ.

Комментируя санкции, партия Медведчука заявила, что «Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре». Зеленский «лишился доверия граждан» и начал «уничтожать украинскую демократию», отметили в партии.

Медведчук неоднократно посещал Россию. В конце прошлого года он, в частности, встречался с президентом Владимиром Путиным.

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