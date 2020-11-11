На севере Москвы в ДТП с такси и автобусом погиб человек

Фото: АГН «Москва»

На севере Москвы столкнулись автомобиль такси и автобус, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

Авария произошла у дома 12/18 на Большой Академической улице. Автобус следовал маршрутом Т19.

По предварительным данным, таксист не справился с управлением и врезался в остановившийся автобус. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщили в дептрансе.

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД также сообщает об одном погибшем. По его информации, он находился в легковом автомобиле.