Следствие попросило запретить Эдварду Билу водить машину после ДТП

ДТП на Садовом кольце с участием блогера произошло 1 апреля. Его автомобиль Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате аварии серьезно пострадала женщина, сейчас она находится в реанимации.

В отношении Била было возбуждено дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Адвокат блогера Сергей Жорин сообщил, что после обследования в крови Эдварда Била не было найдено следов алкоголя или наркотиков. Он призвал не устраивать из случившегося «какое-то шоу». По его словам, Бил выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем.