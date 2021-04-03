Следствие попросило запретить Эдварду Билу водить машину после ДТП
Следствие просит запретить блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), попавшему в ДТП в центре Москвы, определенные действия в качестве меры пресечения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.
Среди ограничений, предложенных суду следствием, в пресс-службе назвали:
- выходить за пределы жилого помещения;
- общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства;
- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
- использовать без письменного разрешения следователя средства связи и Сеть интернет, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом;
- находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них;
- управлять автомобилем и иными транспортными средствами.