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Следствие попросило запретить Эдварду Билу водить машину после ДТП

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Следствие просит запретить блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), попавшему в ДТП в центре Москвы, определенные действия в качестве меры пресечения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

Среди ограничений, предложенных суду следствием, в пресс-службе назвали:

  • выходить за пределы жилого помещения;
  • общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства;
  • отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
  • использовать без письменного разрешения следователя средства связи и Сеть интернет, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом;
  • находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них;
  • управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

ДТП на Садовом кольце с участием блогера произошло 1 апреля. Его автомобиль Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате аварии серьезно пострадала женщина, сейчас она находится в реанимации.

Адвокат блогера Эдварда Била оценил возможность признания им вины за ДТП
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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

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В отношении Била было возбуждено дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Адвокат блогера Сергей Жорин сообщил, что после обследования в крови Эдварда Била не было найдено следов алкоголя или наркотиков. Он призвал не устраивать из случившегося «какое-то шоу». По его словам, Бил выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем.

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