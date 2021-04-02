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Адвокат потребовал не устраивать шоу из ДТП на Садовом кольце

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Адвокат блогера Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы, потребовал не устраивать из этого «какое-то шоу». Об этом Сергей Жорин заявил РБК.

«Устроить какое-то шоу из этого дела мы не позволим. Позиция Эдуарда очень простая: он не пытается что-то выдумать, он признает, что был за рулем, признает, что было ДТП, он был отправлен на освидетельствование, алкоголя и наркотиков у него не обнаружено, дома был проведен обыск, там тоже ничего незаконного не обнаружили», — сказал Жорин.

Адвокат отметил, что его клиент способствует раскрытию преступления. По его словам, Бил выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем. Виновность блогера установит суд, отметил Жорин.

Адвокат блогера Эдварда Била оценил возможность признания им вины за ДТП
Общество
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

«Вне зависимости от того, виновен он или нет, он высказал желание компенсировать вред здоровью всем. Воспользоваться этим или нет, будут решать потерпевшие», — заявил адвокат.

ДТП на Садовом кольце произошло днем 1 апреля. Audi RS6 выехала на полосу встречного движения и врезалась в четыре автомобиля. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, сейчас она находится в реанимации.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов направил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль.

Сегодня Жорин сообщил, что после обследования в крови Эварда Била не было найдено следов алкоголя или наркотиков. Также ничего не было найдено и в квартире блогера.

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