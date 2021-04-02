Адвокат потребовал не устраивать шоу из ДТП на Садовом кольце

Фото: АГН «Москва»

Адвокат блогера Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы, потребовал не устраивать из этого «какое-то шоу». Об этом Сергей Жорин заявил РБК.

«Устроить какое-то шоу из этого дела мы не позволим. Позиция Эдуарда очень простая: он не пытается что-то выдумать, он признает, что был за рулем, признает, что было ДТП, он был отправлен на освидетельствование, алкоголя и наркотиков у него не обнаружено, дома был проведен обыск, там тоже ничего незаконного не обнаружили», — сказал Жорин.

Адвокат отметил, что его клиент способствует раскрытию преступления. По его словам, Бил выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем. Виновность блогера установит суд, отметил Жорин.

«Вне зависимости от того, виновен он или нет, он высказал желание компенсировать вред здоровью всем. Воспользоваться этим или нет, будут решать потерпевшие», — заявил адвокат.