Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19

Говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусом в России преждевременно. Об этом РБК заявили в пресс-службе Сбербанка, комментируя прогноз о росте числа заболевших COVID-19 в апреле от лаборатории «Сбериндекс».

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «Сбериндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим», — пояснили в банке.

Ранее лаборатория Сбербанка «Сбериндекс» подсчитала, что в России к середине апреля почти в два раза возрастет число случаев заражения коронавирусом COVID-19. Так, согласно прогнозу, к 15 апреля в стране будут выявлять более 15 тыс. случаев заражения. Такие показатели фиксировались в октябре 2020 года, когда началась вторая волна.

С середины марта в России ежедневно выявляют около 9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Кремле заявили, что в России сохраняется угроза третьей волны коронавируса, а говорить о победе над инфекцией преждевременно. В Минздраве также предупреждали о возможности возникновения третьей волны COVID-19, о чем говорят показатели уровня заболеваемости в стране.