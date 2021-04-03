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Пандемия коронавируса ,  
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Сбербанк объяснил прогноз о росте заболеваемости COVID-19

Говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусом в России преждевременно. Об этом РБК заявили в пресс-службе Сбербанка, комментируя прогноз о росте числа заболевших COVID-19 в апреле от лаборатории «Сбериндекс».

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «Сбериндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим», — пояснили в банке.

Ранее лаборатория Сбербанка «Сбериндекс» подсчитала, что в России к середине апреля почти в два раза возрастет число случаев заражения коронавирусом COVID-19. Так, согласно прогнозу, к 15 апреля в стране будут выявлять более 15 тыс. случаев заражения. Такие показатели фиксировались в октябре 2020 года, когда началась вторая волна.

Кремль заявил о сохраняющейся угрозе третьей волны COVID-19
Политика
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»


С середины марта в России ежедневно выявляют около 9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Кремле заявили, что в России сохраняется угроза третьей волны коронавируса, а говорить о победе над инфекцией преждевременно. В Минздраве также предупреждали о возможности возникновения третьей волны COVID-19, о чем говорят показатели уровня заболеваемости в стране.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко назвал рассуждения о третьей волне заболеваемости «преждевременными», так как заболеваемость COVID-19 «снижается ежедневно».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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