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Политика ,  
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В ЛНР заявили об артиллерийском ударе со стороны Украины

Украинские военнослужащие применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня [ВС Украины] применили артиллерию калибра 122 миллиметра», — говорится в сообщении.

Осадчий уточнил, что огонь велся с позиций 59-й и 92-й бригад украинской армии. По его словам, в ответ военнослужащие ЛНР открыли огонь по позициям ВСУ из вооружения, которое на запрещенно минскими соглашениями.

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В свою очередь, в пресс-службе Минобороны Украины заявили, что 2 апреля было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны ДНР и ЛНР. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. Также в ведомстве сообщили о пострадавшем мирном жителе, его госпитализировали.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что
Россия занимается обострением ситуации на востоке Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского МИДа, заявил, что Россия и другие страны не стремятся к возобновлению гражданской войны на Украине.

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В начале марта этого года на востоке Украины возобновились столкновения между украинскими военными и войсками непризнанных ЛНР и ДНР. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

ЛНР Украина артиллерийский обстрел Минские соглашения Россия
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