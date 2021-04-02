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Спикер украинской делегации в контактной группе назвал болезнь хуже COVID

Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: alexey.arestovich / Facebook)

«Порохоботство» является тяжелой болезнью, которая хуже коронавируса. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации Алексей Арестович, выступая в эфире ток-шоу «Право на власть», видео опубликовано в YouTube.

«Я переболел тяжелой болезнью «порохоботства», идеологической позицией, которой продолжает болеть уважаемый Алексей (депутат Гончаренко. — РБК) и его коллеги. Это тяжелая болезнь, хуже COVID. От нее надо избавляться», — сказал Арестович.

Спор на ток-шоу начался после того, как депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко процитировал опубликованный год назад пост Арестовича, написанный по поводу первого года президентства Зеленского. В записи говорилось, что Зеленский обещал мир и борьбу с коррупцией, но не выполнил обещанного.

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Арестович был назначен спикером в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в октябре 2020 года.

Петр Порошенко был президентом Украины в период с июля 2014 года до августа 2019 года, когда в ходе новых выборов во втором туре одержал победу Владимир Зеленский.

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