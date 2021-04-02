У попавшего в ДТП в Москве YouTube-блогера не нашли алкоголь в крови

В крови YouTube-блогера и пранкера Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы, не обнаружено следов алкоголя и наркотиков, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.

«Ничего там [во время обыска] не было установлено и ничего не изъято, а в его крови не обнаружен ни алкоголь, ни наркотики», — сказал Жорин.

Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце. Автомобиль Audi RS6 выехал на встречную полосу и протаранил четыре машины. В результате пострадала женщина, она находится в реанимации. По данным источника ТАСС, пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

О том, что за рулем Audi был YouTube-блогер, сообщал Mash. Это был не его автомобиль. Позже его адвокат рассказал, что Била задержали на 48 часов, он дает показания. Жорин пояснил, что его клиент выехал на встречную полосу, пытаясь избежать столкновения с другой машиной. У него дома прошел обыск. Сам блогер шокирован произошедшим, сообщил защитник.