Конгресс русскоязычных евреев обратился к Путину из-за ареста Шпигеля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 12:59
Если вы так делаете, то вас могут лишить прав. 6 безобидных ситуаций Авто, 17:48 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 17:47 Летнюю Универсиаду-2021 перенесли из-за пандемии Спорт, 17:47 «Заходит в бар Илон Маск»: нейросеть GPT-3 научили рассказывать анекдоты Индустрия 4.0, 17:40  В МИДе назвали размер финансовой помощи России пострадавшим в Карабахе Политика, 17:39 Прокуратура потребовала уволить главу района в Башкирии из-за кумовства Общество, 17:39 Комиссии в сети Ethereum за неделю почти удвоились Крипто, 17:36 Суд арестовал главного нефролога Петербурга по делу об убийстве жены Общество, 17:30 США вернутся к переговорам по ядерной сделке с Ираном через посредников Политика, 17:29 Эксперты разъяснили нормы мореплавания в районе «Северного потока-2» Бизнес, 17:19 Конгресс русскоязычных евреев обратился к Путину из-за ареста Шпигеля Общество, 17:18 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 17:17 Российского тренера чемпионов ОИ госпитализировали в тяжелом состоянии Спорт, 17:14 В Москве сменились лидеры по вводу жилья Недвижимость, 17:13
Дело пензенского губернатора ,  
0 

Конгресс русскоязычных евреев обратился к Путину из-за ареста Шпигеля

Борис Шпигель
Борис Шпигель (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Члены Всемирного конгресса русскоязычного еврейства попросили у президента Владимира Путина «правосудия и справедливости» для руководителя ассоциации — арестованного ранее по делу пензенского губернатора главы «Биотэк» Бориса Шпигеля. Соответствующее обращение есть у РБК.

«Последние события, связанные с арестом господина Шпигеля, не могут оставить равнодушными сотни людей, включая его коллег и партнеров по общественной и благотворительной работе. Нам достоверно известно, что Борис Шпигель — тяжелобольной человек. Сейчас его жизнь находится под смертельной угрозой. Пожалуйста, помогите сохранить ему жизнь», — говорится в обращении.

В письме авторы указали на заслуги Шпигеля: выпуск исследования «Белая книга нацизма» о проявлении радикального национализма в разных странах, инициирование подписания международной Антинацистской хартии.

Шпигель сравнил себя с Магнитским и допустил смерть в СИЗО
Общество
Борис Шпигель

Среди подписавшихся — председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Рита Хазанова, директор АНО «Институт изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений» Валерий Энгель, сооснователь Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен и другие.

РБК направил запросы в пресс-службу СК России и ФСИН.

Шпигеля арестовали 23 марта. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 291 УК) губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Свой арест он назвал заказным. По словам Шпигеля, его просто «решили выкинуть с рынка» из-за того, что он отказался поделиться бизнесом на фоне успешного роста.

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: в России создали «налоговую для богатых». Что будет с офшорами Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста

При этом предприниматель указывал на проблемы со здоровьем, которые, по его словам, препятствуют его содержанию под стражей. Шпигель указал, что ночью спит со специальным аппаратом, который позволяет ему дышать. После отправки в СИЗО ему вызвали скорую из-за болей в сердце и низкого давления. 31 марта правозащитники заявили о госпитализации предпринимателя.

Борис Шпигель
Материалы по теме
Главу администрации Пензенского района задержали за получение взятки
Общество
Путин уволил арестованного пензенского губернатора из-за утраты доверия
Политика
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter