Конгресс русскоязычных евреев обратился к Путину из-за ареста Шпигеля

Борис Шпигель (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Члены Всемирного конгресса русскоязычного еврейства попросили у президента Владимира Путина «правосудия и справедливости» для руководителя ассоциации — арестованного ранее по делу пензенского губернатора главы «Биотэк» Бориса Шпигеля. Соответствующее обращение есть у РБК.

«Последние события, связанные с арестом господина Шпигеля, не могут оставить равнодушными сотни людей, включая его коллег и партнеров по общественной и благотворительной работе. Нам достоверно известно, что Борис Шпигель — тяжелобольной человек. Сейчас его жизнь находится под смертельной угрозой. Пожалуйста, помогите сохранить ему жизнь», — говорится в обращении.

В письме авторы указали на заслуги Шпигеля: выпуск исследования «Белая книга нацизма» о проявлении радикального национализма в разных странах, инициирование подписания международной Антинацистской хартии.

Среди подписавшихся — председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Рита Хазанова, директор АНО «Институт изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений» Валерий Энгель, сооснователь Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен и другие.