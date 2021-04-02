Суд в Швеции увеличил срок покушавшемуся на блогера из Чечни

О нападении на Абдурахманова изначально сообщило со ссылкой на его брата издание «Кавказский узел». Отмечалось, что 26 февраля 2020 года блогер был госпитализирован после нападения человека, проникшего в его квартиру в Швеции. В драке с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить его и вызвать полицию, блогер выжил.
В марте прошлого года шведские власти сообщили о задержании 29-летнего мужчины и 30-летней женщины по подозрению в нападении на Абдурахманова. Тогда говорилось, что проникший в квартиру мужчина напал с молотком на блогера, однако тому удалось обезоружить преступника.
В январе Reuters сообщил, что суд в Швеции приговорил к тюремному заключению гражданина России, который был признан виновным в покушении на Абдурахманова. Тогда непосредственный исполнитель покушения получил десять лет лишения свободы. Женщине, которая открыла преступнику дверь и, как установил суд, была соучастницей покушения, дали восемь лет лишения свободы.
Имена подозреваемых не называются. Ранее издание «Кавказ.Реалии» (российский Минюст включил его в перечень СМИ-иноагентов) сообщало, что непосредственным исполнителем нападения был Руслан Мамаев. Сам Абдурахманов заявлял, что в ходе судебного заседания Мамаев признался, что ему было обещано €50 тыс. за убийство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле сожалеют о нападении на блогера, который является гражданином России. При этом он не увидел связи между нападением в Швеции и критикой Абдурахмановым главы Чечни.
Абдурахманов известен своими критическими высказываниями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Блогер покинул Россию несколько лет назад. В интервью «Радио Свобода» (внесено в список СМИ-иноагентов) в июле прошлого года он заявил, что выступает за независимость Чечни, и назвал себя врагом Кадырова. По его словам, кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов.
В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в марте 2019 года опроверг информацию о кровной мести и предположил, что при переводе с чеченского кто-то исказил суть выступления Даудова.