Суд в Швеции увеличил срок покушавшемуся на блогера из Чечни

Тумсо Абдурахманов (Фото: Francesca Ebel / AP)

Апелляционный суд в Швеции ужесточил приговор мужчине, осужденному по делу о покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, увеличив ему срок наказания с десяти до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщается в релизе апелляционного суда Нижнего Норрланда.

Апелляционный суд не обнаружил смягчающих обстоятельств в деле. В то же время отягчающие, напротив, имелись, говорится в сообщении.

В то же время суд снизил наказание для еще одного фигуранта дела — женщины, которую обвиняют в том, что она впустила нападавшего в дом блогера. Аппелляционная инстанция посчитала, что представленные стороной обвинения доказательства недостаточны для того, чтобы подтвердить намерения убийства. Женщине снизили срок наказания с восьми лет до одного года и шести месяцев лишения свободы. Имена фигурантов дела суд не называет.

Помимо этого, суд снизил размер присужденной потерпевшему компенсации ущерба со 140 тыс. до 127 тыс. шведских крон.