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Кремль не увидел связи нападения на блогера из Чечни с критикой Кадырова

Тумсо Абдурахманов (Фото: Tumso Abdurakhmanov / АР)

В Кремле не считают, что нападение на российского блогера Тумсо Абдурахманова в Польше как-то связано с его критикой главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 

«Мы не склонны проводить такие параллели», — отметил он.

Песков также пояснил, что нападения на россиян совершаются «по самым разным причинам» и подобными преступлениями занимаются те страны, в которых они произошли.

«Можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаю, что это важное событие для российской повестки», — заключил он.

О том, что чеченского блогера Абдурахманова госпитализировали после нападения в Польше, со ссылкой на брата пострадавшего сообщал портал «Кавказский узел». По его данным, 26 февраля в квартиру Абдурахманова под видом полицейского проник мужчина с молотком, которого блогеру в ходе драки удалось обезоружить.

В марте 2019 года Би-би-си сообщала, что глава чеченского парламента Магомед Даудов записал видеообращение, в котором тот объявил Абдурахманову кровную месть. Это произошло после того, как блогер выложил на YouTube ролик, в котором назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем народа.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов тогда опроверг информацию о кровной мести, предположив, что при переводе с чеченского кто-то исказил суть выступления Даудова, которое, по его мнению, «выразило мнение каждого жителя Чечни и всех здравомыслящих россиян». В Кремле, комментируя ситуацию, в свою очередь напомнили об отсутствии в правовом поле понятия кровной мести.

Теги: блогер, Чечня, нападение, Рамзан Кадыров
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