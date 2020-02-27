Кремль не увидел связи нападения на блогера из Чечни с критикой Кадырова

Тумсо Абдурахманов (Фото: Tumso Abdurakhmanov / АР)

В Кремле не считают, что нападение на российского блогера Тумсо Абдурахманова в Польше как-то связано с его критикой главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не склонны проводить такие параллели», — отметил он.

Песков также пояснил, что нападения на россиян совершаются «по самым разным причинам» и подобными преступлениями занимаются те страны, в которых они произошли.

«Можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаю, что это важное событие для российской повестки», — заключил он.

О том, что чеченского блогера Абдурахманова госпитализировали после нападения в Польше, со ссылкой на брата пострадавшего сообщал портал «Кавказский узел». По его данным, 26 февраля в квартиру Абдурахманова под видом полицейского проник мужчина с молотком, которого блогеру в ходе драки удалось обезоружить.