Суд в Швеции осудил на десять лет покушавшегося на блогера из Чечни

Власти скандинавской страны изначально говорили, что нападение совершили граждане России. Их имена до сих пор не разглашаются

Тумсо Абдурахманов (Фото: Francesca Ebel / AP)

Суд в Швеции приговорил к тюремному заключению гражданина России, который был признан виновным в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова, известного критическими высказываниями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщает агентство Reuters, непосредственный исполнитель покушения, который 26 февраля прошлого года напал на Абдурахманова в его квартире в городе Евле к северу от Стокгольма, получил десять лет лишения свободы. К восьми годам тюремного заключения приговорили женщину, которая открыла преступнику дверь и, как установил суд, была соучастницей покушения.

В соответствии со шведскими законами имена осужденных не называются.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Швеции.