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Суд в Швеции осудил на десять лет покушавшегося на блогера из Чечни

Власти скандинавской страны изначально говорили, что нападение совершили граждане России. Их имена до сих пор не разглашаются
Тумсо Абдурахманов
Тумсо Абдурахманов (Фото: Francesca Ebel / AP)

Суд в Швеции приговорил к тюремному заключению гражданина России, который был признан виновным в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова, известного критическими высказываниями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщает агентство Reuters, непосредственный исполнитель покушения, который 26 февраля прошлого года напал на Абдурахманова в его квартире в городе Евле к северу от Стокгольма, получил десять лет лишения свободы. К восьми годам тюремного заключения приговорили женщину, которая открыла преступнику дверь и, как установил суд, была соучастницей покушения.

В соответствии со шведскими законами имена осужденных не называются.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Швеции.

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В сообщении Reuters указывается, что в постановлении суда говорится о высылке осужденных из Швеции. Как указывает агентство, это, вероятно, произойдет после отбытия ими тюремного срока.

В марте прошлого года шведские власти сообщили о задержании 29-летнего мужчины и 30-летней женщины по подозрению в нападении на Абдурахманова. Тогда указывалось, что проникший в квартиру мужчина напал с молотком на блогера, однако Абдурахманову удалось обезоружить преступника.

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В ноябре прошлого года издание «Кавказ.Реалии» сообщало о том, что непосредственным исполнителем нападения был Руслан Мамаев, который на суде утверждал, что изначально у него была задача следить за Абдурахмановым (российский Минюст включил это издание в перечень СМИ-иноагентов). Блогер говорил, что в ходе судебного заседания Мамаев признался, что ему было обещано 50 тыс. евро за убийство. Абдурахманов также рассчитывал на то, что напавший на него в соответствии со шведским законодательством получит пожизненное заключение, а соучастница — 15 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале прошлого года заявил, что в Кремле сожалеют о нападении на Абдурахманова, который является гражданином России. При этом он особо отметил, что не видит связи между событиями в Швеции и критикой блогером главы Чечни.

Абдурахманов, который покинул Россию несколько лет назад, в интервью радиостанции «Свобода» (также внесена в список СМИ-иноагентов) в июле прошлого года заявил, что выступает за независимость Чечни, и назвал себя врагом Кадырова, а также сообщил, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в марте 2019 года опроверг информацию о кровной мести, предположив, что при переводе с чеченского кто-то исказил суть выступления Даудова. В Кремле, комментируя ситуацию, напомнили об отсутствии в правовом поле понятия кровной мести.

Автор
Артем Филипенок
При участии
Евгения Лебедева
Чечня Швеция покушение на убийство
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