Суд в Швеции осудил на десять лет покушавшегося на блогера из Чечни

В сообщении Reuters указывается, что в постановлении суда говорится о высылке осужденных из Швеции. Как указывает агентство, это, вероятно, произойдет после отбытия ими тюремного срока.
В марте прошлого года шведские власти сообщили о задержании 29-летнего мужчины и 30-летней женщины по подозрению в нападении на Абдурахманова. Тогда указывалось, что проникший в квартиру мужчина напал с молотком на блогера, однако Абдурахманову удалось обезоружить преступника.
В ноябре прошлого года издание «Кавказ.Реалии» сообщало о том, что непосредственным исполнителем нападения был Руслан Мамаев, который на суде утверждал, что изначально у него была задача следить за Абдурахмановым (российский Минюст включил это издание в перечень СМИ-иноагентов). Блогер говорил, что в ходе судебного заседания Мамаев признался, что ему было обещано 50 тыс. евро за убийство. Абдурахманов также рассчитывал на то, что напавший на него в соответствии со шведским законодательством получит пожизненное заключение, а соучастница — 15 лет тюрьмы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале прошлого года заявил, что в Кремле сожалеют о нападении на Абдурахманова, который является гражданином России. При этом он особо отметил, что не видит связи между событиями в Швеции и критикой блогером главы Чечни.
Абдурахманов, который покинул Россию несколько лет назад, в интервью радиостанции «Свобода» (также внесена в список СМИ-иноагентов) в июле прошлого года заявил, что выступает за независимость Чечни, и назвал себя врагом Кадырова, а также сообщил, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в марте 2019 года опроверг информацию о кровной мести, предположив, что при переводе с чеченского кто-то исказил суть выступления Даудова. В Кремле, комментируя ситуацию, напомнили об отсутствии в правовом поле понятия кровной мести.