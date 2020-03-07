В Швеции задержали россиян по подозрению в нападении на блогера из Чечни

Имена задержанных не называются. В прокуратуре города Евле подтвердили, что они подозреваются в покушении на убийство

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Шведская полиция задержала двух граждан России по подозрению в нападению на блогера, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру города Евле, по подозрению в покушении на убийство задержаны 29-летний мужчина и 30-летняя женщина. Имена их не называются.

Как сообщила Reuters прокурор Евле Тереза Стенссон, дело о покушении на блогера Тумсо Абдурахманова было возбуждено 26 февраля. Тогда неизвестный напал на выходца из Чечни с молотком, однако в результате был обезоружен.

РБК направил запрос в посольство России в Швеции.

О нападении на Абдурахманова изначально сообщило издание «Кавказский узел» со ссылкой на его брата. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о нападении на гражданина России. При этом он особо отметил, что не видит связь между событиями в Швеции и критикой блогером главы Чечни Рамзана Кадырова.

Абдурахманов, который покинул Россию несколько лет назад, в интервью радиостанции «Свобода» в июле прошлого года заявил, что выступает за независимость Чечни, назвал себя врагом Рамзана Кадырова и сообщил, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в марте 2019 года тогда опроверг информацию о кровной мести, предположив, что при переводе с чеченского кто-то исказил суть выступления Даудова. В Кремле, комментируя ситуацию, в свою очередь напомнили об отсутствии в правовом поле понятия кровной мести.