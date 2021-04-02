Рошаль предложил наградить оперировавших во время пожара кардиологов

Фото: МЧС России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Национальная медицинская палата предложили отметить государственными наградами медработников, продолжавших операцию в условиях пожара в кардиоцентре в Благовещенске. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сообщается на сайте движения.

«От имени Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты мы выносим благодарность нашим героям и считаем, что их поступок должен быть отмечен государственными наградами», — сказал Рошаль.

Он отметил, что преклоняется перед медработниками благовещенского кардиоцентра, которые «с угрозой для собственной жизни прекрасно закончили операцию у тяжелого кардиологического больного во время пожара».

Пожар в кардиоцентре в Благовещенске произошел 2 апреля. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. В региональном главке МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 120 человек.