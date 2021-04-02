Рошаль предложил наградить оперировавших во время пожара кардиологов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 12:59
Чем рискуют инвесторы при покупке ИТ-компании без проверки прав на ПО Pro, 14:46 В Польше построили эвакуатор в стиле гоночных машин за €125 тыс. Фото Авто, 14:44 Лайшев объяснил свои слова о скором возвращении Трусовой к Тутберидзе Спорт, 14:32 СМИ сообщили о перестрелке в Стамбуле с участием россиян Общество, 14:31 Кремль отказался думать с Мединским о принадлежности великоросских земель Политика, 14:27 Структура «Сбера» стала совладельцем платформы интерактивного видео Технологии и медиа, 14:26 В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов РБК и Русский продукт, 14:20 Мощный снегопад в Москве. Видео Город, 14:11 Как девелоперы обслуживают дом после его сдачи в эксплуатацию Недвижимость, 14:10 Рошаль предложил наградить оперировавших во время пожара кардиологов Общество, 14:07 Глава РФПИ назвал Путину срок, когда вакцину получит любой желающий Общество, 13:59 Названа дата открытия старейшего кинотеатра «Художественный» в Москве Город, 13:52 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 13:51 Андрей Себрант: как технологии меняют бизнес и маркетинг Экономика инноваций, 13:50 
Общество ,  
0 

Рошаль предложил наградить оперировавших во время пожара кардиологов

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Национальная медицинская палата предложили отметить государственными наградами медработников, продолжавших операцию в условиях пожара в кардиоцентре в Благовещенске. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сообщается на сайте движения.

«От имени Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты мы выносим благодарность нашим героям и считаем, что их поступок должен быть отмечен государственными наградами», — сказал Рошаль.

Он отметил, что преклоняется перед медработниками благовещенского кардиоцентра, которые «с угрозой для собственной жизни прекрасно закончили операцию у тяжелого кардиологического больного во время пожара».

Врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре Благовещенска
Общество

Пожар в кардиоцентре в Благовещенске произошел 2 апреля. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. В региональном главке МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 120 человек.

При этом в медучреждении оставались семь медработников и один пациент, которому проводили операцию, отметили в ведомстве. Позже в МЧС России сообщили, что врачи завершили операцию, и пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу. В свою очередь пожарные принимали меры, чтобы не допустить проникновения продуктов горения в операционную и появления опасных факторов на путях эвакуации.

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: в России создали «налоговую для богатых». Что будет с офшорами Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что распорядился наградить врачей, продолжавших операцию горящем здании кардиоцентра, а также пожарных.

Леонид Рошаль медики пожар государственные награды
Материалы по теме
Врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре Благовещенска
Общество
В Благовещенске загорелся кардиоцентр
Общество
Глава Амурской области поручил наградить медиков за операцию при пожаре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter