Кремль сообщил о встрече посла России в США с помощником Путина

Анатолий Антонов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов в Москве встретился с помощником президента по внешней политике Юрием Ушаковым. Итоги встречи доложили Владимиру Путину. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встречался, ну, естественно, с [Юрием] Ушаковым, есть управление по внешней политике, которое работает совместно с Министерством иностранных дел. Именно там происходили контакты», — ответил Песков на вопрос о том, с кем именно Антонов проводил консультации в администрации президента и доложено ли было об их итогах Путину.

Также, как рассказал Песков, дипломат провел консультации в МИДе, Госдуме и Совете Федерации.

Антонов выехал в Москву для получения консультаций после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, является ли Путин «убийцей». Дипломата пригласили для обсуждения будущего отношений России и Соединенных Штатов. По словам самого Антонова, в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.