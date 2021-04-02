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Политика ,  
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Кабмин выделит 7 млрд руб. на новое гидрографическое судно для Арктики

Фото: Kerstin Langenberger / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Kerstin Langenberger / imageBROKER.com / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 7 млрд руб. на строительство гидрографического судна для работы в Арктике. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Более 7 млрд руб. будет проинвестировано в строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП)», — говорится в сообщении.

Судно ледового класса Arc7 мощностью 8 МВт сможет плавать в арктических льдах толщиной до 1,4–1,7 м, а в более сложных условиях — в сопровождении ледокола. Судно будет оснащено современным оборудованием, что позволит ему исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна.

Его строительство позволит частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей Северного морского пути, говорится в сообщении кабмина.

Постройка судна предусмотрена федеральной программой «Развитие Северного морского пути», цель которой — раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения, сообщается на сайте правительства. Ввод в эксплуатацию нового гидрографического судна намечен на 2024 год.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Северный морской путь — это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, его нынешние границы — от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке — определены в Кодексе торгового мореплавания России и связаны с ледовой обстановкой в этих районах.
В мае 2020 года в правительстве обсуждали проект расширения границ СМП за счет включения в них акватории пяти морей — Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского — в рамках исключительной экономической зоны России. Расширение СМП на новые акватории должно было позволить выполнить указ президента о росте грузопотока до 80 млн т.

Однако летом 2020 года правительство решило не менять границы Северного морского пути из-за возможных противоречий с международным правом.

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Позже «Росатом» предложил скорректировать план по объемам грузоперевозок в Арктике из-за снижения прогнозов поставки угля и нефти.

В ноябре 2020 года Владимир Путин говорил о создании в России уникальных серий дизельных и атомных ледоколов. Тогда он участвовал в церемонии поднятия государственного флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» — самом большом в мире ледоколе с дизель-электрической установкой.

ледокол Северный морской путь строительство Арктика
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