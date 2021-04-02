Кабмин выделит 7 млрд руб. на новое гидрографическое судно для Арктики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 7 млрд руб. на строительство гидрографического судна для работы в Арктике. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Более 7 млрд руб. будет проинвестировано в строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП)», — говорится в сообщении.

Судно ледового класса Arc7 мощностью 8 МВт сможет плавать в арктических льдах толщиной до 1,4–1,7 м, а в более сложных условиях — в сопровождении ледокола. Судно будет оснащено современным оборудованием, что позволит ему исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна.

Его строительство позволит частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей Северного морского пути, говорится в сообщении кабмина.

Постройка судна предусмотрена федеральной программой «Развитие Северного морского пути», цель которой — раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения, сообщается на сайте правительства. Ввод в эксплуатацию нового гидрографического судна намечен на 2024 год.