Путин сообщил о создании в России уникальных ледоколов

В России ведется работа над созданием нескольких серий дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Его слова приводятся на сайте Кремля.

«За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они, безусловно, справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами», — отметил глава государства.

Помимо участия в церемонии поднятия флага, Путин ознакомился с системами управления судном, а также провел на его борту рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Виктор Черномырдин» — самый большой в мире ледокол с дизель-электрической установкой. Он способен перемещаться в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м. Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, а также океанологической, гидрохимической и метеорологической лабораториями.