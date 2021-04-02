Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 75,81 (+0,17) Инвестиции, 01 апр, 13:27
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 88,95 (+0,21) Инвестиции, 01 апр, 13:27
Скончался чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Спорт, 11:40 Компания MG представила сверхбыстрый электрический родстер для молодежи Авто, 11:38 Риелторы назвали районы Москвы с самой дорогой арендой жилья Недвижимость, 11:34 В Минтрансе опровергли сообщения о росте стоимости авиабилетов Общество, 11:33 В России за сутки диагностировали меньше 9 тыс. новых заражений COVID Общество, 11:28 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 11:26 Число погибших при обрушении военного ангара в Ахтубинске выросло до двух Общество, 11:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля Общество, 11:20 Оскар Хартманн: «Я не верю в биткоин — инвестировать нужно в бизнес» Pro, 11:19 Российский вратарь «Вашингтона» получил удар по голове в матче НХЛ Спорт, 11:15 Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе Бизнес, 11:01 VR-секс и роботы: Илон Маск и другие — об отношениях с нейросетью Футурология, 11:00  Зарплаты, бизнес-карты и кредиты: почему растет популярность бизнес-аппов РБК и СберБизнес, 10:57 Уроженец Северной Осетии потерял палец во время поединка ММА. Видео Спорт, 10:57
Общество ,  
0 

Число погибших при обрушении военного ангара в Ахтубинске выросло до двух

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Еще одного погибшего нашли на месте обрушения кровли ангара в воинской части Ахтубинска в Астраханской области, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Кровля склада воинской части в Ахтубинске обрушилась 1 апреля, на месте вели демонтаж объекта. Ранее было известно об одном погибшем, двух раненых и поисках еще одного пострадавшего.

«В процессе проведения разбора перекрытия корпуса произошло обрушение металлических конструкций, в результате которого двое работников погибли, еще двое получили телесные повреждения», — сообщили РБК в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Промстрой». Его подозревают в нарушении требований охраны труда, так как, по данным СК, он допустил до работы по разбору перекрытия металлического ангара четверых работников без специальных знаний, навыков и спецодежды.

Дело открыли по ч. 3 ст. 143 УК России, наказание по этой статье предусматривает лишения свободы до пяти лет без права занимать определенные должности.

На военном складе в Астраханской области обрушилась кровля
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В февраля этого года обрушилась кровля крыши ангара в Новой Москве. Тогда один человек погиб, а еще двоих извлекли из-под завалов. Проседание кровли металлического ангара произошло на площади 200 кв. м.

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить В России создали «налоговую инспекцию для богатых». Что будет с офшорами Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста

Ранее в Калужской области произошло обрушение кровли одноэтажного здания бывшего автокомбината. Тогда в МЧС сообщили, что в здании нашли тело погибшего мужчины.

обрушение кровли Астраханская область СК ангар новости
Материалы по теме
В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината
Общество
В Челябинске при пожаре на складе обрушилась кровля
Общество
На военном складе в Астраханской области обрушилась кровля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter