Число погибших при обрушении военного ангара в Ахтубинске выросло до двух

Фото: Следственный комитет РФ

Еще одного погибшего нашли на месте обрушения кровли ангара в воинской части Ахтубинска в Астраханской области, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Кровля склада воинской части в Ахтубинске обрушилась 1 апреля, на месте вели демонтаж объекта. Ранее было известно об одном погибшем, двух раненых и поисках еще одного пострадавшего.

«В процессе проведения разбора перекрытия корпуса произошло обрушение металлических конструкций, в результате которого двое работников погибли, еще двое получили телесные повреждения», — сообщили РБК в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Промстрой». Его подозревают в нарушении требований охраны труда, так как, по данным СК, он допустил до работы по разбору перекрытия металлического ангара четверых работников без специальных знаний, навыков и спецодежды.

Дело открыли по ч. 3 ст. 143 УК России, наказание по этой статье предусматривает лишения свободы до пяти лет без права занимать определенные должности.