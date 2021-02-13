При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек

Фото: epp.genproc.gov.ru

При обрушении крыши ангара в деревне Кресты в Новой Москве погиб один человек, еще двое извлечены из-под завалов живыми, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что произошло проседание кровли металлического ангара на площади 200 кв. м. В результате из обрушившегося здания были спасены два человека, их передали медикам.





Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщал, что из разрушенного здания были госпитализированы семь человек.