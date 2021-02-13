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При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек

Фото: epp.genproc.gov.ru
Фото: epp.genproc.gov.ru

При обрушении крыши ангара в деревне Кресты в Новой Москве погиб один человек, еще двое извлечены из-под завалов живыми, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что произошло проседание кровли металлического ангара на площади 200 кв. м. В результате из обрушившегося здания были спасены два человека, их передали медикам.


В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината
Общество
Фото:epp.genproc.gov.ru

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщал, что из разрушенного здания были госпитализированы семь человек.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

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Ранее, 13 февраля, в Калужской области произошло обрушение кровли одноэтажного здания бывшего автокомбината. Тогда в МЧС сообщили, что в здании могли находиться два человека, их ищут спасатели.

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