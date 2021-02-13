В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината

Фото: epp.genproc.gov.ru

В Калужской области произошло обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС.

«В здании, возможно, находились два человека. В настоящий момент ведутся поиски. Всего к ликвидации привлечены 55 человек, 15 единиц техники», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Видео: МЧС России

Video

Обрушение произошло в одноэтажном здании с металлической кровлей.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили ТАСС, что на месте частичного обрушения кровли обнаружили тело погибшего мужчины. «Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли», — сказал собеседник агентства.