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В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината

Фото: epp.genproc.gov.ru
Фото: epp.genproc.gov.ru

В Калужской области произошло обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС.

«В здании, возможно, находились два человека. В настоящий момент ведутся поиски. Всего к ликвидации привлечены 55 человек, 15 единиц техники», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
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Обрушение произошло в одноэтажном здании с металлической кровлей.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили ТАСС, что на месте частичного обрушения кровли обнаружили тело погибшего мужчины. «Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли», — сказал собеседник агентства.

ТАСС сообщал, что обрушение произошло в городе Людиново по адресу: улица Маяковского, дом 106. Площадь обрушения составляет около 100 кв. м.

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