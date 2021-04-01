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На военном складе в Астраханской области обрушилась кровля

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Один человек погиб, двое получили ранения при обрушении кровли воинской части в Ахтубинске в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета.

«В ходе осуществления строительной организацией демонтажа ангара произошло обрушение металлической конструкции кровли. На месте работает спецтехника по разбору завалов», — говорится в сообщении.

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Фото:epp.genproc.gov.ru

Также в ведомстве рассказали, что ведутся поиски еще одного пострадавшего.

В середине февраля обрушилась кровля крыши ангара в Новой Москве. Один человек погиб, еще двоих извлекли из-под завалов. Проседание кровли металлического ангара произошло на площади 200 кв. м. 

обрушение кровли СК Астраханская область
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