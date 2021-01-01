Минздрав прекратит набор участников испытаний вакцины «Спутник V»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство здравоохранения России сообщило, что новых добровольцев для испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» набирать не будут. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ведомства.

«Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени», — говорится в сообщении.

Минздрав одобрил изменение числа участников пострегистрационного исследования вакцины, в них участвуют более 31 тыс. человек — «число фактически включенных в исследование добровольцев».

За ними продолжат наблюдать в течение как минимум полугода. «Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом, в том числе с сохранением группы плацебо, в течение как минимум шести месяцев. Расслепление исследования на текущем этапе не планируется», — пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.