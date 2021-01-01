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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав прекратит набор участников испытаний вакцины «Спутник V»

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство здравоохранения России сообщило, что новых добровольцев для испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» набирать не будут. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ведомства.

«Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени», — говорится в сообщении.

Минздрав одобрил изменение числа участников пострегистрационного исследования вакцины, в них участвуют более 31 тыс. человек — «число фактически включенных в исследование добровольцев».

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За ними продолжат наблюдать в течение как минимум полугода. «Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом, в том числе с сохранением группы плацебо, в течение как минимум шести месяцев. Расслепление исследования на текущем этапе не планируется», — пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В ведомстве отметили, что решение о сокращении числа испытуемых принял уже ряд зарубежных разработчиков вакцины против COVID-19.

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Так, американская компания Johnson & Johnson объявила 9 декабря о сокращении числа участников основных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции до 40 тыс. добровольцев, изначально планировалось участие в исследованиях 60 тыс. «Учитывая высокую скорость распространения заболевания среди населения, мы ожидаем, что около 40 000 участников обеспечат данные, необходимые для определения безопасности и эффективности исследуемой вакцины», — цитировал компанию Reuters.

23 декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях российской вакцины, перестанут давать плацебо.

«Спутник V» стал первой вакциной против коронавируса, зарегистрированной в России. Позже была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона», созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В начале декабря президент Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации против COVID-19 в России. В Москве она началась 5 декабря. В первую очередь прививку делали медикам, учителям и социальным работникам. Теперь привиться могут работники торговли и сферы услуг, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, а также сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и СМИ.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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