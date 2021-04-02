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В Киеве объяснили отсутствие звонков между Зеленским и Байденом

Киев не требует «символического» телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Мы не школьники младших классов, мы — крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка», — сказал Арестович (цитата по «РИА Новости»).

Говоря об отсутствии прямых контактов между двумя лидерами, представитель украинской делегации отметил, что оба главы государства — «занятые люди», и когда разговор состоится, в ходе него должны решаться конкретные вопросы.

В конце марта временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин выразила уверенность, что Байден и Зеленский в конце концов созвонятся. «Речь госсекретаря США [Энтони] Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена», — сказала Квин.

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В декабре прошлого года украинский лидер сравнил Байдена и его предшественника Дональда Трампа, заявив, что нынешний президент «знает Украину лучше». «До своего президентства у него были близкие связи с Украиной», — отметил Зеленский. Кроме того, по его словам, Байден хорошо понимает разницу между Украиной и Россией. Это поможет укрепить отношения между странами и закончить войну в Донбассе, считает украинский президент.

В начале февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что Киев и Вашингтон договорились открыть новую главу в партнерских отношениях.

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