Зеленский поблагодарил Байдена за слова о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Киева и непризнание присоединения Крыма к России. Об этом он написал в Twitter.

«Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым — это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство», — написал Зеленский.

Он отметил, что украинцы высоко ценят поддержку со стороны Соединенных Штатов, в частности в вопросах территориальной целостности страны, укреплении обороноспособности и проведении реформ.

«Вместе мы стоим, раздельно — падаем», — добавил украинский лидер.