МИД Украины заявил о «начале нового дня» в отношениях с США

Украина откроет новую главу в партнерских отношениях с США. Об этом после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном написал вTwitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Договорились <...> начать новый день в наших отношениях», — указал он.

Министры созвонились 1 февраля. Кулеба отметил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его еще более «амбициозным». «Благодарен за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил глава украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что президент США Джо Байден лучше знает Украину, чем его предшественник Дональд Трамп, и хорошо понимает разницу между ней и Россией. По мнению Зеленского, при Байдене отношения между Украиной и США могут улучшиться. «Это действительно поможет укрепить отношения, поможет окончить войну на Донбассе и положить конец оккупации нашей территории», — высказал надежду украинский лидер.