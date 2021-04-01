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Госдеп ответил на слова Лаврова о «дне» в отношениях с США

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя в ходе брифинга слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что отношения с Вашингтоном, «достигли дна», перечислил претензии, которые американская сторона имеет к Москве.

Среди них он назвал «нападение на демократию в 2016 и 2020 году», обвинения в хакерских атаках, сообщения о сговоре России с талибами, суд над Алексеем Навальным. Из-за этого, по его словам, «отношения [Москвы и Вашингтона] находятся в том состоянии, в котором они находятся».

При этом Прайс отметил, что Вашингтон стремится к стабилизации отношений с Москвой.

«Правда, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. То, что между нами такие глубокие разногласия, а отношения пребывают в том состоянии, в котором они пребывают, не означает, что не будет никаких сфер совпадения [интересов]», — сказал представитель Госдепа.

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Сергей Лавров и Жозеп Боррель <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 23px; width: 732.156px; height: 45px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -18px; top: 78px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 366px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Накануне Лаврова заявил, что Россия не ищет конфронтации с США, но в обиду себя не даст. Глава российского МИДа сравнил действия Соединенных Штатов с поведением «главного хулигана во дворе», который всех строит и наказывает. Однако через несколько лет «эти маленькие пацаны», которых строили и наказывали, подрастают и уже могут постоять за себя.

По словам министра, хотя «конфронтация [с США] достигла дна», «в глубине души» остается надежда, что «все люди взрослые и понимают риски», связанные с ростом напряженности.

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В декабре прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению со странами Запада. Говоря о чувстве ответственности за ухудшение отношений с западными странами, он заявил, что чувствует ответственность «за то, что происходит с Россией и с ее народом». «И все буду делать в интересах Российской Федерации», — подчеркивал Путин.

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