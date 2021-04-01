Госдеп ответил на слова Лаврова о «дне» в отношениях с США

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя в ходе брифинга слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что отношения с Вашингтоном, «достигли дна», перечислил претензии, которые американская сторона имеет к Москве.

Среди них он назвал «нападение на демократию в 2016 и 2020 году», обвинения в хакерских атаках, сообщения о сговоре России с талибами, суд над Алексеем Навальным. Из-за этого, по его словам, «отношения [Москвы и Вашингтона] находятся в том состоянии, в котором они находятся».

При этом Прайс отметил, что Вашингтон стремится к стабилизации отношений с Москвой.

«Правда, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. То, что между нами такие глубокие разногласия, а отношения пребывают в том состоянии, в котором они пребывают, не означает, что не будет никаких сфер совпадения [интересов]», — сказал представитель Госдепа.