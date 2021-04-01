Росстат снизил оценку падения ВВП в 2020 году на 0,1%

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Снижение ВВП России в 2020 году, согласно второй оценке Росстата, составило 3% вместо ранее заявленных 3,1%. Об этом свидетельствуют выкладки ведомства, которые есть в распоряжении РБК.

Согласно уточненным данным, в четвертом квартале прошлого года снижение экономики замедлилось до 1,8% в годовом выражении после падения на 3,5% в третьем. В первом квартале она выросла на 1,4% (ранее рост оценивался в 1,6%), во втором ВВП упал на 7,8% вместо прежней оценки в 8%, в третьем квартале снизился на 3,5 вместо 3,4%.

«Объем ВВП России за 2020 год составил в текущих ценах 106,967 трлн руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 97%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 года — 100,9%», — говорится в документе.

Ранее в Росстате объявили о падении экономики в пандемийный год на 3,1%. Оценка ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и иностранных экономистов.