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Экономика ,  
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Росстат снизил оценку падения ВВП в 2020 году на 0,1%

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Снижение ВВП России в 2020 году, согласно второй оценке Росстата, составило 3% вместо ранее заявленных 3,1%. Об этом свидетельствуют выкладки ведомства, которые есть в распоряжении РБК.

Согласно уточненным данным, в четвертом квартале прошлого года снижение экономики замедлилось до 1,8% в годовом выражении после падения на 3,5% в третьем. В первом квартале она выросла на 1,4% (ранее рост оценивался в 1,6%), во втором ВВП упал на 7,8% вместо прежней оценки в 8%, в третьем квартале снизился на 3,5 вместо 3,4%.

«Объем ВВП России за 2020 год составил в текущих ценах 106,967 трлн руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 97%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 года — 100,9%», — говорится в документе.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее в Росстате объявили о падении экономики в пандемийный год на 3,1%. Оценка ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и иностранных экономистов.

При этом замедление роста экономики стало рекордным за 11 лет. В 2009 году экономика упала на 7,8%. На спад ВВП повлияли снижение внутреннего конечного спроса, карантинные ограничения для сферы экономики услуг и снижение цен на нефть. 

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