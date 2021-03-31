Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП России будет расти в среднем примерно на 3% в ближайшие два года. Однако на восстановление экономики могут негативно повлиять низкая эффективность вакцины от COVID-19 и новые санкции

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ВВП России в 2021–2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно, прогнозирует в своем докладе Всемирный банк. Это лучше, чем аналогичный январский прогноз. Тогда организация ожидала роста российской экономики на 2,6 и 3%.

Как объясняют авторы доклада, прогноз пересмотрен в связи с меньшим, чем ожидалось, сокращением ВВП по итогам 2020 года (оно составило 3,1%), а также на фоне быстрого смягчения ограничений, связанных с COVID-19. Всемирный банк исходит из того, что третьей волны COVID-19 в России не будет.

Вместе с тем Всемирный банк отмечает, что восстановление российской экономики может столкнуться с рисками — они связаны как с опасностью новых санкций, так и с тем, что эффективность вакцины от коронавируса будет более низкой, чем ожидалось, а население будет вакцинироваться неохотно.

Еще один связанный с Россией риск касается банковского сектора, который может столкнуться с ухудшением показателей качества активов и прибыльности, «в том числе из-за перегретого ипотечного рынка страны». В 2021–2022 годах, после «сильного фискального импульса» прошлого года (наращивания госрасходов), бюджетная консолидация в России будет более глубокой, что станет тормозом для роста, пишут авторы доклада. Всемирный банк считает, что у России есть бюджетное пространство для более постепенной консолидации, что позволит еще больше увеличить социальные расходы и поддержку регионам. Что касается уровня бедности, то, по оценкам организации, он будет выше допандемийных отметок вплоть до 2022 года.