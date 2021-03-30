РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» в Мали

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Республика Мали зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Приветствуем решение партнеров в Мали одобрить применение «Спутник V» для профилактики коронавируса с помощью безопасной и эффективной российской вакцины», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры, уточнил РФПИ. Теперь препарат включен в национальные портфели вакцин более чем десяти стран Африки и одобрен в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Ранее РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Антигуа и Барбуде. Страна стала 57-м государством, одобрившим российскую вакцину, среди таких стран — Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Сербия, Венгрия, Алжир, Палестина, ОАЭ, Египет, Иран, Сейшелы, Маврикий, Вьетнам и другие.

Российская вакцина «Спутник V» была разработана при поддержке РФПИ Центром имени Н.Ф.Гамалеи. Минздрав зарегистрировал ее в августе 2020 года. По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

