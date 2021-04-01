Володин заявил о кризисе в Грузии после протеста из-за визита Познера

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Ситуация, которая сложилась вокруг визита журналиста Владимира Познера в Грузию, свидетельствует о глубоком кризисе в этой стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия», — заявил он. По мнению Володина, радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии.

Председатель Госдумы также напомнил, что похожая ситуация произошла 2019 году с главой Межпарламентской ассамблеи православия, депутатом Госдумы Сергем Гавриловым.

Познер приехал в Тбилиси 31 апреля, чтобы отметить свой день рождения. Возле гостиницы, где остановился телеведущий с со своими приглашенными гостями, прошла акция протеста. Демонстранты закидали здание яйцами, после чего Познер сменил отель. Протестующие считают, что журналиста не должны были пускать в Грузию из-за позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В 2017 году Познер говорил, что, по его мнению, жители Абхазии не хотели быть частью Грузии.